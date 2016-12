foto Ap/Lapresse

02:00

- Un fotoreporter americano, Austin Tice, ex capitano dei Marine e giornalista free-lance, è scomparso in Siria da oltre una settimana. Lo hanno reso noto il Washington Post e il gruppo editoriale McClatchy, editore di quotidiani locali, con i quali collaborava. Tice, 31 anni, era arrivato in Siria attraverso la Turchia a maggio. Dopo aver viaggiato con i ribelli, si stava dirigendo a Damasco per coprire i combattimenti nella Capitale.