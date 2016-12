foto Afp

19:05

- Pericolo scampato per i colossi del tabacco Usa. La Corte di Appello di Washington ha accolto il ricorso dei principali fabbricanti di sigarette contro l'obbligo, previsto dalla Food and Drug Administration (Fda), di apporre immagini shock sui pacchetti di sigarette per scoraggiare il fumo. La decisione contraddice una sentenza emessa in un caso simile da un'altra corte a marzo. Ciò apre la strada ad un possibile ricorso alla Corte Suprema.