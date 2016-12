foto LaPresse

17:22

- Quello dei marò in India "è un dossier molto difficile, ma l'obiettivo è certo: i ragazzi torneranno a casa". Lo ha assicurato il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, al Meeting Cl di Rimini. "Abbiamo straragione. I nostri militari devono venire in Italia rapidamente", ha proseguito. "C'è un impegno collegiale del governo, e lavoriamo tutti in questa direzione", ha poi concluso.