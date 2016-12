Usa, rapita e tenuta prigioniera per oltre due anni: adolescente scappa da suo aguzzino

foto Ansa 13:42 - Si è presentata in un commissariato di polizia di Washington Park, nella periferia di St. Louis, Illinois, e ha raccontato di essere fuggita dall'uomo che per oltre 2 anni l'avrebbe tenuta prigioniera in casa, dopo averla rapita. Protagonista della storia è un'adolescente statunitense, scomparsa da casa quando aveva 15 anni: durante la segregazione, la giovane sarebbe stata più volte violentata e, rimasta incinta, ha avuto un figlio dal suo aguzzino. - Si è presentata in un commissariato di polizia di Washington Park, nella periferia di St. Louis, Illinois, e ha raccontato di essere fuggita dall'uomo che per oltre 2 anni l'avrebbe tenuta prigioniera in casa, dopo averla rapita. Protagonista della storia è un'adolescente statunitense, scomparsa da casa quando aveva 15 anni: durante la segregazione, la giovane sarebbe stata più volte violentata e, rimasta incinta, ha avuto un figlio dal suo aguzzino.

La storia, che ha scoinvolto gli Stati Uniti, ricalca quella di Natascha Kampush, la bambina austriaca scomparsa all'età di dieci anni e "riemersa" dopo otto anni, durante i quali era stata tenuta prigioniera dal suo rapitore.



La fuga e l'assalto delle forze speciali

La giovane ha raccontato di aver più volte provato a scappare, ma senza riuscirci e di essersi riuscita ad allontanare solo a costo di lasciare il bambino in casa. Subito le forze speciali sono intervenute facendo irruzione nella casa indicata dalla giovane, prendendo in custodia il piccolo e arrestando il presunto rapitore, un ragazzo di 24 anni. Fermata anche la madre, che avrebbe aiutato il figlio a tenere segregata la ragazza.



I punti da chiarire

Sembrano ancora molti tuttavia i particolari da spiegare: un vicino di casa del 24enne ha infatti raccontato di aver visto più volte la giovane gironzolare vicino casa, ma di non aver mai avuto l'impressione che qualcosa non andasse. Da chiarire anche le circostanze in cui sarebbe nato il figlio: la ragazza ha infatti raccontato di aver partorito in ospedale, ma di essere stata costretta a dare false generalità.