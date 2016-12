- Anders Behring Breivik è stato condannato a 21 anni di carcere per la strage di Utoya, in Norvegia. E' stato giudicato sano di mente e la carneficina perpetrata, con 77 vittime, è stata considerata dalla corte un atto terroristico. Il 33enne non farà appello contro la sentenza: lo ha annunciato il suo avvocato.

Il killer sorridente: "Chiedo perdono per non aver ucciso di più"

Breivik, vestito nero, camicia bianca e cravatta grigia, ha ascoltato il verdetto sorridendo. Al suo ingresso in Aula, ha fatto il saluto di estrema destra con il pugno chiuso. "Chiedo perdono ai militanti nazionalisti per non aver ucciso più persone", ha detto, venendo bruscamente interrotto dal giudice Wenche Elizabeth Arntzen.

Verdetto preso all'unanimità

La condanna, con verdetto preso all'unanimità dalla giuria, era quella auspicata dallo stesso imputato, il quale aveva dichiarato che avrebbe fatto ricorso solo se fosse stato dichiarato non sano di mente. Se invece fosse stato ritenuto 'schizofrenico paranoide', sarebbe stato internato in un ospedale psichiatrico (anche a vita).

La pena è prorogabile

Per quanto riguarda la pena detentiva, nonostante la pena massima sia di 21 anni, la legge norvegese permette che, una volta terminata la condanna, il prigioniero rimanga in carcere se di dimostra la sua pericolosità. Breivik sconterà la pena in isolamento nel penitenziario di massima sicurezza di Ila, alla periferia ovest di Oslo, dove si trova rinchiuso da un anno.

Nella strage morirono 77 persone

Il 22 luglio del 2011, alle 15.26 una bomba esplose all'esterno del quartier generale del governo a Oslo, provocando la morte di otto persone. Poche ore dopo, l'orrore divenne ancora più grande quando un uomo, poi identificato appunto come Breivik, 32 anni all'epoca, iniziò a sparare all'impazzata contro i giovani riuniti sull'isola di Utoya per un campo politico organizzato dal partito laburista.

Le vittime sull'isola furono 69, portando a 77 morti il bilancio complessivo della giornata più buia della storia recente della Norvegia. Breivik fu arrestato poco dopo la strage e da subito emersero le sue posizioni estremiste. Fu ritrovato un manifesto di 1.500 pagine scritto di suo pugno contro il multiculturalismo in Europa.

Breivik ha detto di aver preso di mira il partito laburista al governo per il suo sostegno agli immigrati musulmani e ha detto di non voler essere definito un infanticida, sostenendo che le sue vittime, alcune 14enni, erano attivisti indottrinati la cui apertura al multiculturalismo minacciava di alterare la purezza della razza norvegese.