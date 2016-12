foto Ap/Lapresse

09:54

- Sei civili sono morti in Afghanistan per lo scoppio di un ordigno che ha investito il veicolo a bordo del quale stavano viaggiando. L'incidente, fa sapere la polizia, ha avuto luogo nella città di Spin Boldak. Le vittime stavano viaggiando su un carro trainato da una moto. I talebani spesso ricorrono alle bombe sul ciglio della strada per attaccare soldati dell'Isaf e le forze di sicurezza locali, ma le vittime degli sono spesso civili.