Pakistan, ragazzino cristiano torturato e ucciso

foto Ap/Lapresse 08:30 - Dopo Rimsha, la bambina down cristiana accusata di blasfemia, un altro inquietante caso che riguarda un giovane cristiano pakistano di 11 anni è stato portato alla luce. Samuel, un ragazzino che vive nella colonia cristiana di Faisalabad, città della provincia del Punjab, è stato torturato in modo brutale prima di essere ucciso. E' successo alla vigilia del 20 agosto. Il giovane stava andando al mercato e non è più tornato a casa.

Secondo il sito Christiansinpakistan.com, i parenti hanno dichiarato che il corpo senza vita di Samuel è stato trovato nei pressi di uno degli scarichi della colonia cristiana. Difficile il riconoscimento del cadavere perché le labbra, il naso e la pancia del piccolo sono stati tagliati e il suo corpo è stato bruciato senza pietà. La famiglia però è stata in grado di capire che era lui da un segno sulla fronte.



La polizia pakistana ha ordinato l'autopsia. Intanto gli abitanti della colonia cristiana insieme alla famiglia della giovane vittima ha organizzato una protesta, chiedendo l'arresto degli assassini senza cuore. Asia Bibi, madre di Samuel ha informato la polizia che la sua famiglia non aveva nessuna inimicizia con le persone nella zona.



"Non abbiamo ricevuto alcuna telefonata a scopo di estorsione, né ci è stato detto che Samuel aveva commesso blasfemia", ha aggiunto. Il presidente pakistano Asif Ali Zardari ha chiesto al ministero dell'Interno di indagare sull'incidente e fornire protezione ai cristiani.



Presto libera la bimba down

La ragazzina cristiana, affetta dalla sindrome di Down, in carcere in Pakistan con l'accusa di blasfemia per aver oltraggiato il Corano, sarà "sicuramente rimessa in libertà dietro cauzione il 28 agosto". Lo ha dichiarato Xavier P. William, attivista cristiano e leader di Life for All. "La ragazza - ha sottolineato - è innocente. Abbiamo presentato un ricorso al tribunale e dovrebbe essere sicuramente liberata dietro cauzione".