Norvegia, attesa per la sentenza su Breivik

L'estremista di destra è già stato sottoposto a due perizie psichiatriche che hanno dato esito opposto. Solo in caso di dichiarata infermità mentale, Breivik ricorrerà in appello. Il suo legale descrive l'uomo, che si trova in carcere in attesa della sentenza, "calmo e senza alcun segno di rimorso".

Il 22 luglio del 2011, alle 15.26 una bomba esplose all'esterno del quartier generale del governo a Oslo, provocando la morte di otto persone. Poche ore dopo, l'orrore divenne ancora più grande quando un uomo, poi identificato appunto come Breivik, 32 anni all'epoca, iniziò a sparare all'impazzata contro i giovani riuniti sull'isola di Utoya per un campo politico organizzato dal partito laburista.

Le vittime sull'isola furono 69, portando a 77 morti il bilancio complessivo della giornata più buia della storia recente della Norvegia. Breivik fu arrestato poco dopo la strage e da subito emersero le sue posizioni estremiste. Fu ritrovato un manifesto di 1.500 pagine scritto di suo pugno contro il multiculturalismo in Europa.