02:00

- Il noto costruttore ed ex senatore brasiliano Luiz Estevao, sotto processo per corruzione, pagherà allo Stato 234 milioni di dollari in base ad un accordo con la Giustizia. Secondo il governo potrebbe trattarsi del più grande recupero di fondi pubblici malversati della storia. Estevao è accusato di aver sottratto parte del denaro stanziato per la costruzione di una nuova sede del tribunale regionale di Sao Paulo, negli anni '90.