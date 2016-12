foto Ap/Lapresse

19:00

- La ragazzina cristiana, affetta dalla sindrome di Down, in carcere in Pakistan con l'accusa di blasfemia per aver oltraggiato il Corano, sarà "sicuramente rimessa in libertà dietro cauzione il 28 agosto". Lo ha dichiarato Xavier P. William, attivista cristiano e leader di Life for All. "La ragazza - ha sottolineato - è innocente. Abbiamo presentato un ricorso al tribunale e dovrebbe essere sicuramente liberata dietro cauzione".