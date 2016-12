foto Afp

17:06

- Paura alla centrale nucleare di Uljin, in Corea del Sud, dove il reattore numero uno si è arrestato in automatico nel pomeriggio a seguito dell'entrata in funzione di un allarme. L'operatore Korea Hydro & Nuclear Power ha definito il blocco, il secondo in cinque giorni nel Paese, "precauzionale" e la gravità dell'evento pari a "zero", senza fughe radioattive rilevate né rischi per la sicurezza delle persone.