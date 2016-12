Un bilancio solo parziale quello degli attivisti che parla di dieci persone uccise a Damasco e dintorni, quattro a Daraa (una madre e i tre figli), due a Dayr az Zor e un'altra a Homs e un'altra ancora a Idlib. Il bilancio dei Comitati di coordinamento, infatti, aggiunge altre sette vittime ad Aleppo, cinque a Hama, una in più a Dayr az Zor, due in più a Homs, una a Hasake ed un'altra a Idlib: per un totale di 29 morti.

I raid aerei e gli attacchi a colpi di artiglieria e mortaio da parte delle forze governative siriane nella città di Aleppo uccidono per lo più civili, tra cui bambini. È la denuncia lanciata da Amnesty International che ha diffuso un rapporto in cui si evidenzia come le azioni dell'esercito contro i quartieri residenziali siano attacchi indiscriminati che mettono in grande pericolo la popolazione civile.

Le truppe di Damasco e i ribelli sono impegnati da circa un mese in forti combattimenti ad Aleppo, dopo che l'Esercito libero siriano è riuscito a prendere il controllo di alcuni quartieri della città. Il rapporto aggiunge inoltre che i corpi appartenenti soprattutto a giovani uomini, spesso ammanettati e con il segno di un colpo di arma da fuoco alla testa, vengono trovati di frequente vicino alla sede dell'intelligence dell'aeronautica militare, area controllata dal governo.