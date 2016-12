foto Ap/Lapresse

11:00

- Dare più tempo alla Grecia per fare i tagli di spesa non risolverà i suoi problemi. Lo ha affermato il ministro delle finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, aggiungendo che "va riconosciuta" la difficile situazione del governo di Atene. "Più tempo non è una soluzione del problema" ha affermato Schaeuble spiegando che dare tempo "significa più soldi" ma - ha concluso - "l'Eurozona ha raggiunto il limite sostenibile".