- Tragica gita in mongolfiera sui cieli della Slovenia: quattro persone sono morte e altre 28 sono rimaste ferite, tra cui due turisti italiani. Otto risultano gravi. L'aerostato, che viaggiava con 32 passeggeri, ha preso fuoco ed è precipitato a sud di Lubiana. Lo ha reso noto la Protezione civile slovena in un comunicato. L'incidente è stato provocato da un temporale.

La Farnesina ha confermato il ferimento, in modo lieve, dei due italiani. Si tratta di una coppia: la moglie è stata ricoverata all'ospedale di Novo Mesto dove dovrà trascorrere anche la notte, in osservazione, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Il marito è stato invece già dimesso.

Forse a causa di una tempesta improvvisa con forti colpi di vento, la mongolfiera avrebbe urtato contro un albero. Dopo l'impatto, l'aerostato avrebbe preso fuoco: alcuni turisti sono rimasti ustionati. Altri, per salvarsi, si sono lanciati a terra. Un quarto d'ora prima dello schianto era stata lanciata una richiesta di atterraggio. Dalla tempesta è stata investita anche una seconda mongolfiera, che però è riuscita ad atterrare, seppur con difficoltà.

A bordo della mongolfiera, partita alle 5 per un volo panoramico, si trovavano il pilota e il co-pilota e 30 turisti sloveni e stranieri. Tra i feriti, che hanno riportato ustioni o lesioni dovuto al brusco impatto con il terreno, ci sono sei bambini e almeno un britannico. I morti devono ancora essere identificati perché i corpi sono interamente carbonizzati.

L'italiano coinvolto nell'incidente a Tgcom24: "Forse scesi troppo in fretta"

"Il pilota ha detto 'tenetevi forte', poi non s'è capito più niente perché la mongolfiera è andata giù velocissima ed è rimbalzata. Sembrava finita poi ha ripreso quota e ha continuato a rimbalzare". Queste le parole dell'italiano rimasto lievemente ferito nell'incidente di Lubiana ai microfoni di Tgcom24. "Quando la mongolfiera si è fermata ha preso fuoco. Molte persone venivano sbalzate fuori, infatti c’erano tante persone a terra, sull’erba", continua. "Abbiamo visto nuvole minacciose - racconta - ma non c’è stato nulla, né pioggia né vento. Forse siamo scesi troppo velocemente". Versione quella dell'italiano che risulta in contrasto con l'ipotesi di un'improvvisa tempesta quale causa dell'incidente.