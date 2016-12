Nepal, uomo vs cobra a suon di morsi

foto Ap/Lapresse 08:44 - Per il 55enne nepalese Mohamed Salmo Miya vale solo un detto: ccchio per occhio, (e soprattutto) dente per dente. Morso infatti da un serpente cobra, l'uomo ha voluto rendere il "favore" al rettile e lo ha ucciso a morsi. "Avrei potuto finirlo con un bastone - ha spiegato Miya - ma ho usato i denti perché ero arrabbiato". - Per il 55enne nepalese Mohamed Salmo Miya vale solo un detto: ccchio per occhio, (e soprattutto) dente per dente. Morso infatti da un serpente cobra, l'uomo ha voluto rendere il "favore" al rettile e lo ha ucciso a morsi. "Avrei potuto finirlo con un bastone - ha spiegato Miya - ma ho usato i denti perché ero arrabbiato".

E' accaduto in un villaggio a circa 200 km a sud est della capitale nepalese di Kathmandu.



L'uomo sarebbe stato più che fortunato: non solo perché portato in ospedale il morso è risultato praticamente innocuo, ma anche perché nel suo impeto di rabbia, non si è trovato a combattere con una specie protetta. Il cobra sarebbe stato infatti, secondo quanto riferito dalle autorità, un cobra comune, e quindi per il 55enne non scatterà nessuna denuncia per aver ucciso l'animale.