Pakistan, distrutto deposito Onu

06:41 - Un deposito dell'Alto Commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr) è stato distrutto da un incendio vicino all'aeroporto di Quetta, capoluogo della provincia pachistana del Baluchistan. Non vi sono state vittime ma una portavoce dell'organismo, Javeria Tareen, dice che "è stata aperta una inchiesta per capire se l'incendio è stato causato da un incidente interno, tipo un corto circuito, o da qualche altra causa, non escluso un sabotaggio".