foto Afp

02:00

- Un carico con 330 chili di cocaina pronto ad essere spedito in Italia, per un valore pari a 15 milioni di euro, è stato bloccato in Paraguay. Lo hanno reso noto le autorità di Asuncion. L'operazione è stata portata a termine nel porto privato di Cacupemì, sul fiume Paraguay, dove gli uomini dell'antidroga hanno fatto aprire un container all'interno del quale c'erano 764 pacchetti con la cocaina, di 500 grammi ognuno.