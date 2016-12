foto Ap/Lapresse

01:07

- David Cameron e Barack Obama hanno rinnovato il monito a Damasco sulle armi chimiche, avvertendo che in caso di un loro ipotetico impiego la linea di non intervento diretto nel conflitto potrebbe essere "rivista". Lo rende noto Downing street dopo una telefonata a tre con il leader della Casa Bianca e il presidente francese, Francois Hollande. I tre hanno parlato anche di come incrementare l'aiuto all'opposizione.