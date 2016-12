Belgio, bimba di 4 anni muore di fame e sete

foto Ap/Lapresse

21:23

- Una bambina di 4 anni è morta di fame e di sete a Bruxelles: i genitori non le davano cibo né acqua. La tragedia è stata resa nota dalla Procura. Quando era ormai in fin di vita, padre e madre hanno allertato il servizio sanitario per la piccola, che è però morta poco dopo in ospedale. L'autopsia ha rivelato che la bimba non veniva nutrita. I genitori sono ora in carcere: l'accusa è di aver provocato, senza volerlo, la morte della figlia.