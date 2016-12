foto Ap/Lapresse

18:45

- La rivista americana Forbes, per il secondo anno consecutivo, ha indicato la cancelliera tedesca Angela Merkel come la donna più potente del mondo. Al secondo posto della lista annuale in cui compaiono politiche, imprenditrici e personaggi dei media c'è il segretario di Stato Usa Hillary Clinton. Chiude il podio la presidente brasiliana Dilma Rousseff. L'unica italiana presente nella classifica è Miuccia Prada, che si piazza al 67esimo posto.