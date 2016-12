Costa d'Avorio, custode divorato dai coccodrilli

foto Da video Correlati Custode sbranato dai suoi coccodrilli 15:18 - Il custode di coccodrilli, conosciuto in tutta la Costa d'Avorio per la sua familiarità con i rettili, è stato ucciso dai coccodrilli a cui badava nel lago sacro della capitale Yamassoukrou. Dicko Toké ha dato da mangiare ai rettili per oltre trent'anni al Caiman Lake, creato artificialmente dal presidente fondatore del Paese, Felix Houphouet-Boigny, nei primi anni '80. - Il custode di coccodrilli, conosciuto in tutta la Costa d'Avorio per la sua familiarità con i rettili, è stato ucciso dai coccodrilli a cui badava nel lago sacro della capitale Yamassoukrou. Dicko Toké ha dato da mangiare ai rettili per oltre trent'anni al Caiman Lake, creato artificialmente dal presidente fondatore del Paese, Felix Houphouet-Boigny, nei primi anni '80.

Il lago, pieno di enormi coccodrilli e considerato sacro dai sacerdoti animisti, faceva parte del tentativo di Houphouet-Boigny di trasformare il proprio villaggio natale di Yamoussoukrou, allora un tranquillo paesino nella zona centrale del Paese, nella capitale, rimpiazzando Abidjan, che è nel sud.



Toké è stato ucciso dopo aver posato con i rettili per delle foto lunedì: era insieme a un gruppo di soldati pakistani dell'Onu. Dopo le fotografie, il custode ha tentato di allontanarsi dalla riva, ma è stato afferrato dal "Capitano", uno dei coccodrilli più grandi.



Prima di essere trascinato sott'acqua, Toké ha provato a difendersi con un machete. Lui non è la prima persona che viene uccisa da questi sacri coccodrilli. Quando Houphouet-Boigny morì nel 1993, un sostenitore del presidente si tuffò nel lago, urlando che, se il leader era morto, sarebbe morto anche lui. Il suo corpo non è mai stato recuperato.