Boati di forti esplosioni sono stati uditi a Damasco mentre le forze del regime bloccano i principali accessi alla capitale. Lo riferiscono alcuni testimoni sul posto. Le fonti, che abitano nella città vecchia, affermano inoltre che "entrare a Damasco è da ieri sera molto difficile. Ci sono posti di blocco in tutti gli ingressi alla città".

Alle testimonianze degli attivisti si aggiungono quelle della popolazione civile, secondo cui non vi è intervento dell'esercito in un villaggio senza che vi facciano seguito decine di esecuzioni sommarie. Gli abitanti, tra cui anche donne, bambini e anziani, vengono ritrovati con le mani legate e con segni di spari da distanza ravvicinata. L'escalation della campagna militare in corso nel sud sta spingendo, soprattutto negli ultimi giorni, la gente alla fuga verso aree più sicure.

Ucciso un giornalista siriano

Un giornalista siriano, Musaab al Awdallah, sostenitore della rivolta anti-regime ma che per anni aveva lavorato presso un quotidiano governativo, è stato ucciso dalle forze governative. Lo riferiscono testimoni locali citati dagli attivisti di Nahr Aisha, sobborgo di Damasco, dove è avvenuto il crimine.

Unicef: "Oltre metà degli sfollati sono bambini"

Oltre la metà degli sfollati e dei profughi provocati dalla crisi in Siria sono bambini e adolescenti. L'allarme arriva dall'Unicef, che rinnova l'appello di raccolta fondi per assistere i civili. "L'Unicef continua a lavorare per raggiungere quanti più bambini possibili in Siria e nei quattro Paesi confinanti in cui fuggono", ha dichiarato il presidente dell'Unicef Italia, Giacomo Guerrera.