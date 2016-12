foto Ansa

09:26

- Dopo Fukushima, il Giappone si dice pronto ad "azzerare la dipendenza dal nucleare". Lo ha ribadito il premier Yoshihiko Noda, incontrando i rappresentanti della 'Coalizione metropolitana contro il nucleare', che si batte per l'abbandono immediato dell'atomo a uso civile. "Il riavvio dei reattori di Oi è stato deciso per il benessere dei cittadini e non per ragioni economiche", ha detto Noda, senza la pretesa di convincere la controparte.