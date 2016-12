foto Ansa

07:18

- Ancora in fase di stallo il caso Assange. Il presidente dell' Ecuador, Rafael Correa, ha ribadito di essere pronto al dialogo con la Gran Bretagna, dichiarandosi inoltre disponibile ad un interrogatorio da parte della procura svedese dell'hacker australiano nell'ambasciata di Quito a Londra. Correa ha poi precisato che le soluzioni possibili del caso Assange sono due: salvacondotto da parte inglese o non estradizione in un altro Paese.