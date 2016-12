foto Ap/Lapresse

- Almeno sette persone sono rimaste ferite e 26 sono state arrestate dalla polizia dell'Honduras durante una manifestazione di contadini davanti alla Corte Suprema di Giustizia. I contadini erano giunti nella capitale, in gran parte dal nord del Paese, per protestare contro l'indifferenza del governo e per denunciare la parzialità dei tribunali, a loro giudizio troppo spesso dalla parte dei grandi proprietari terrieri nei contenziosi agrari.