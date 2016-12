foto Ap/Lapresse

- Un agricoltore della provincia di Cordova e un pilota di aereo irroratore di pesticidi sono stati condannati a tre anni di prigione, con la condizionale, per aver contaminato un'area abitata con le loro applicazioni di prodotti chimici. Si tratta del primo processo per questo tipo di reato ambientale celebrato in Argentina. La sentenza è stata emessa dalla Prima camera penale della città di Cordova (800 chilometri a nordest di Buenos Aires).