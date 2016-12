foto Ap/Lapresse

23:14

- Todd Akin, il candidato repubblicano che ha parlato di "stupro legittimo" "dovrebbe lasciare la corsa per il Senato": a chiederlo esplicitamente è ora anche Mitt Romney, candidato repubblicano alla presidenza. Tutto l'establishment del Grand Old Party ha di fatto scaricato Akin che, al di là delle scuse televisive per la sua frase infelice, sembra intenzionato a non mollare.