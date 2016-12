E' morta la ragazza che non poteva abortire

foto Ap/Lapresse

16:15

- Oltre alla malattia si è dovuta battere con le leggi del suo paese. E non ce l'ha fatta. È morta così Esperanza, la ragazza domenicana di 16 anni incinta e malata di leucemia: i medici hanno deciso di non sottoporla al ciclo di chemioterapia che probabilmente la avrebbe salvata dal tumore causando però la morte del bimbo che aveva in grembo. La Costituzione della Repubblica Domenicana vieta esplicitamente l'aborto. E intervenire, hanno detti medici, avrebbe voluto dire andare contro le leggi.