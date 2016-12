foto Ap/Lapresse

12:32

- Il presidente conservatore romeno Traian Basescu resta al suo posto. La Corte costituzionale ha infatti confermato che il referendum del 29 luglio, che lo destituiva, non è valido. Vista la decisione della Corte, Basescu resta in carica come capo dello Stato. La notizia è stata diffusa dai media a Bucarest.