foto Ap/Lapresse 21:08 - "Assad deve dimettersi": lo ha detto Barack Obama, sottolineando che "la questione siriana è molto dura". Un'uscita di scena "morbida" del presidente siriano è ritenuta infatti "improbabile" dall'amministrazione Usa. Obama ha quindi spiegato che per il momento gli Stati Uniti non prevedono un intervento militare in Siria, "ma l'uso di armi chimiche potrebbe cambiare" la strategia americana.

"Finora - ha detto Obama - non ho dato l'ordine di intervenire militarmente, ma se ci accorgessimo del dispiegamento e dell'utilizzo di armi chimiche, ciò cambierebbe i miei calcoli. Questa è la linea rossa che non va superata".



Nessuna tregua a Damasco

In Siria, intanto, la situazione non migliora. Le forze di Damasco si sono accanite su alcuni quartieri della Capitale, sui suoi sobborghi e su Herak, località della regione meridionale di Daraa al confine con la Giordania. Un colpo di artiglieria dell'esercito ieri sera era finito su un'abitazione civile in territorio hascemita causando il ferimento di una bimba giordana e l'immediata protesta di Amman.



A Damasco, residenti del quartiere Qabun hanno denunciato un nuovo "massacro" ai danni di una dozzina di civili, tra cui due bambini. I testimoni hanno filmato i corpi senza vita e immersi nel sangue, e hanno pubblicato su internet due video