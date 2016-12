Un limbo per i siriani in fuga

12:42

- "Wadi Khaled, Wadi Khaled!". Dalla camionetta della polizia libanese al check point di Chadra ne scendono altri due, hanno poco meno di vent'anni: beccati mentre eludevano i controlli passando dalla mulattiera sotto la caserma. Per tutto il pomeriggio i militari gridano "Wadi Khaled, Wadi Khaled", mentre per le spalle tengono un clandestino.I siriani che passano da qui arrivano dalla città ribelle di Homs, martoriata dal marzo 2011 da una guerra civile che nelle ultime settimane si è ancora più intensificata. Così il conflitto tra le forze di Bashar al Assad e i combattenti dell'opposizione continua a portare migliaia di profughi nei Paesi intorno alla Siria. Noi siamo stati in Libano, ci siamo spinti fino all'estremo nord, nell'Akkar, e questo è il nostro reportage.Chi scampa ai bombardamenti valica il confine minato per raggiungere la regione di Wadi Khaled, una striscia di terra in cui transitano armi e profughi, prima tappa per chi fugge dalla rivoluzione. Ma per salvarsi bisogna scappare di nuovo, l'unica chance è schivare l'esercito e spingersi verso Tripoli o Beirut.I cani da guardia, come vengono soprannominati i soldati, sono dappertutto. Guardano sotto le auto, dietro i sedili e bam, qualche imbucato c'è sempre. Questa volta tocca a due ragazzini. Tremano, a 14 anni probabilmente non sono mai finiti dentro prima d'ora. Piangono, parlano tra di loro a bassa voce, poi si tranquillizzano quando capiscono che non verranno rispediti in Siria.Il loro sogno, come quello di Abu Jamil, Ahmed e Abu Omar è rifarsi una vita. Siamo stati nelle loro case, stamberghe prese in affitto a prezzi folli, dove con l'associazione Islamic Relief abbiamo donato cibo, coperte e medicinali. "L'unico modo per aiutare queste persone, spiega Hassan - Al - Sabeh, responsabile dell'Onlus, è fare il porta a porta, cioè andare di abitazione in abitazione, chiedere cosa manca e portare degli scatoloni con il necessario. Ovviamente non ci sono cifre esatte, sono migliaia i profughi, molti di loro hanno ricevuto minacce, perciò si nascondono. Noi con il passaparola cerchiamo di rintracciarli e dargli una mano. Siamo stati da una donna, in montagna, che vive in una stalla con due figli, uno ha gravi problemi fisici e mentali. Qui non può permettersi cure mediche, noi cerchiamo di darle una vita dignitosa".