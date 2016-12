foto Ap/Lapresse

- Centinaia di famiglie sono fuggite dal villaggio pakistano di Meharabadi dopo l'arresto della bambina di 11 anni affetta da sindrome di Down, accusata di blasfemia per aver bruciato alcune pagine del Noorani Qaida. Il timore delle persone in fuga, secondo l'organizzazione non governativa Centre for Law and Justice, è quello di rappresaglie da parte della popolazione musulmana.