Samia, dalle Olimpiadi alla morte su un barcone

- Alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 Samiya Yusuf Omar era arrivata ultima nella gara dei 200 metri. Le telecamere non avevano indugiato su quella ragazza esile arrivata al traguardo molti secondi dopo le altre ma per lei si era trattato di un successo. A Londra 2012 non ci è mai arrivata: il suo sogno è naufragato nel Mediterraneo, dove è morta a bordo di una carretta del mare partita dalla Libia mentre tentava di raggiungere l'Italia.

A raccontare questa storia è la scrittrice italo-somala Igiaba Scego sul blog Pubblico, che a sua volta cita Abdi Bile, medaglia d'oro nei 1500 metri ai mondiali di Roma del 1987. ''Sapete che fine ha fatto Samiya Yusuf Omar?'', chiede Abdi Bile a una ''platea riunita per ascoltare i membri del comitato olimpico nazionale''. Nessuno risponde. L'ex atleta si commuove e prosegue: ''La ragazza Samiya è morta...morta per raggiungere l'Occidente. Aveva preso una caretta del mare che dalla Libia l'avrebbe dovuta portare in Italia. Non ce l'ha fatta. Era un'atleta bravissima. Una splendida ragazza''.

Non è chiaro quando la ragazza sia morta. Sono pochissime, anche in rete, le tracce di Samiya, tra cui il video su Youtube della sua performance cinese, e un servizio di Al Jazeera che nel maggio 2011 racconta il suo viaggio in Etiopia e la battaglia per trovare un allenatore in grado di condurla a Londra.