- Gu Kailai, la moglie dell'ex segretario del partito di Chongqing, Bo Xilai è stata condannata alla pena di morte (con sospensione) in Cina per l'omicidio dell'uomo d'affari britannico Neil Heywood. La pena di morte sospesa prevede che l'esecuzione venga rimandata di due anni, durante i quali la donna dovrà assumere un buon comportamento; in questo caso la condanna normalmente viene commutata in carcere a vita.