foto Ap/Lapresse 22:32 - "Ritirati, Barack. Abbiamo bisogno di un nuovo presidente". Con questo titolo che lascia ben poco spazio alle interpretazioni, il settimanale americano Newsweek entra a gamba tesa nella corsa alla Casa Bianca ad appena 78 giorni dalle presidenziali. Nel nuovo numero, il giornale boccia senza appello Barack Obama, accusato di non aver mantenuto le promesse fatte nel 2008. - "Ritirati, Barack. Abbiamo bisogno di un nuovo presidente". Con questo titolo che lascia ben poco spazio alle interpretazioni, il settimanale americano Newsweek entra a gamba tesa nella corsa alla Casa Bianca ad appena 78 giorni dalle presidenziali. Nel nuovo numero, il giornale boccia senza appello Barack Obama, accusato di non aver mantenuto le promesse fatte nel 2008.

L'articolo è affidato alla penna estremante critica dello scozzese Niall Ferguson, storico dell'economia ad Harward, che ricorda non solo di essere stato un consigliere nel 2008 del repubblicano John McCain, ma di "ammirare" l'attuale candidato alla vicepresidenza, Paul Ryan, e di considerare Romney non "il candidato ideale", ma comunque il migliore a disposizione dei repubblicani e dell'America.



"Non ha mantenuto le promesse"

"Nel suo discorso di insediamento - ricorda Ferguson - Obama promise non solo di creare nuovi posti di lavoro ma di gettare le fondamenta per una nuova crescita". Ma le cose non sono andate così: "La disoccupazione nel 2012 sarebbe dovuta essere (secondo i piani del presidente) al 6% ma è stata in media dell'8,2%", sottolinea lo studioso, aggiungendo che anche la crescita, prevista nella 'finanziaria' Usa del 2010, "la prima presentata da Obama, era stimata al 3,2%, del 4% nel 2011 e del 4,6% nel 2012. In realtà le vere percentuali sono state il 2,4% nel 2010 e l'1,8% nel 2011 e per l'anno in corso pochi si attendono che si vada oltre il 2,3%".



Male anche sulla politica estera

Il presidente uscente viene bocciato anche sulla politica estera, il terreno su cui il mondo intero, inorridito dalle crisi aperte da George W. Bush, si era affidato cecamente ad Obama, cui venne conferito il premio Nobel per la Pace il 9 ottobre del 2009 dopo neanche 10 mesi alla Casa Bianca. Ferguson ritiene che Obama abbia "mancato l'appuntamento con l'ondata rivoluzionaria (la primavera araba e non solo) in Medio Oriente".



"Nel caso dell'Iran (2009) non fece nulla e i gangster della repubblica islamica schiacciarono brutalmente i dimostranti. Idem per la Siria. In Libia venne 'persuaso' (dalla Francia di Nicolas Sarkozy in primis) ad intervenire. In Egitto ha esortato Mubarak a farsi da parte, per poi fare marcia indietro e chiedere 'una transizione ordinata'. Il risultato - per Ferguson - è stata una disfatta diplomatica".