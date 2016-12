foto Ap/Lapresse

19:46

- Massima allerta attentati in Pakistan per le celebrazioni dell'Eid el Fitr, che inizieranno domani nel Paese. Il ministro dell'Interno, Rehman Malik, ha detto che ci sono rischi soprattutto nelle città di Karachi, Lahore e Multan. Per questo, dice un'emittente statale, le autorità hanno deciso il blocco della rete dei cellulari in queste aree, in modo da rendere più difficili le comunicazioni tra i membri di un eventuale commando di terroristi.