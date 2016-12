foto Ap/Lapresse Correlati Tutto sul caso Wikileaks

14:35

- Julian Assange potrebbe accettare di consegnarsi alle autorità della Svezia ricevendo in cambio la garanzia di non essere estradato negli Stati Uniti. Questo è quanto scrive il "Sunday Times", a ore dall'annunciata apparizione in pubblico del fondatore di Wikileaks, rifugiato nella sede diplomatica dell'Ecuador a Londra.