- Sei poliziotti sono rimasti uccisi nell'esplosione di una bomba durante i funerali di un loro collega in in Inguscezia (Caucaso del Nord, Russia). Un potente ordigno, ha riferito all'Interfax un portavoce degli inquirenti, è esploso nel momento in cui gli agenti entravano nell'edificio dove aveva luogo la cerimonia funebre. Molte persone sono rimaste ferite, ha aggiunto.