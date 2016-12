foto Ap/Lapresse

09:16

- L'India firmerà con la Russia, fra alcuni mesi, un mega-contratto di 35 miliardi di dollari per la partecipazione allo sviluppo del futuristico caccia furtivo di 5/a generazione Sukhoi T-50 che sarà aggiunto alla capacità dell'aviazione militare indiana a partire dal 2022. Lo scrive oggi il quotidiano The Times of India. Secondo il giornale tutto è pronto per la firma, alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo.