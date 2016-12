foto LaPresse

- Una bambina cristiana pachistana di undici anni affetta da sindrome di Down è stata arrestata vicino ad Islamabad dopo essere stata accusata da abitanti del suo villaggio di blasfemia per aver bruciato alcune pagine del Noorani Qaida, manuale per imparare a leggere il Corano. La polizia della capitale ha confermato la vicenda precisando che la piccola, Rifta Masih è tata trasferita in un riformatorio, in attesa di giudizio.