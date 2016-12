foto Afp

02:00

- Due uomini a volto coperto hanno fatto irruzione in una moschea sciita del Daghestan, nel Caucaso settentrionale, sparando sui fedeli e facendo almeno otto feriti. Lo ha confermato il ministero dell'Interno. I due, che non sono stati identificati e sono riusciti a fuggire, hanno aperto il fuoco durante le celebrazioni per la fine del Ramadan.