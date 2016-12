foto LaPresse 19:35 - Una bambina di 11 anni, cristiana e affetta da sindrome di Down, è stata arrestata e accusata di blasfemia per aver bruciato alcune pagine del Corano. Ne ha dato notizia la Comunità cristiana di Islamabad e il commissariato di zona ha confermato l'arresto e le accuse contro la piccola. Ma sembra che sia tutta un'invenzione per cacciare i cristiani dell'area. - Una bambina di 11 anni, cristiana e affetta da sindrome di Down, è stata arrestata e accusata di blasfemia per aver bruciato alcune pagine del Corano. Ne ha dato notizia la Comunità cristiana di Islamabad e il commissariato di zona ha confermato l'arresto e le accuse contro la piccola. Ma sembra che sia tutta un'invenzione per cacciare i cristiani dell'area.

Le accuse alla ragazza potrebbero insomma essere false ed essere state fabbricate in un ambito di lotta religiosa tra le due comunità locali, cristiana e musulmana. La ragazzina, Rifta Masih, avrebbe bruciato alcune pagine il 16 agosto e le avrebbe gettate nell'immondizia dopo averle riposte in una borsa di plastica. Masih vive nell'area rurale di Mehrabadi, vicino a Islamabad.



Poco dopo l'incidente, i residenti dell'area sono scesi in piazza per protestare, ma sono stati dispersi dopo che la ragazzina è stata arrestata, e salvata dalla folla.



A ipotizzare che sia tutto falso è il sito "Cristiani in Pakistan", dove si dice che Rifta avrebbe la sindrome di Down e che la ragazzina sia stata falsamente accusata di aver bruciato 10 pagine del Corano: sarebbe tutto un pretesto per scacciare dall'area la comunità cristiana.