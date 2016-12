foto Afp

06:20

- "L'Ue si arma contro il crash dell'euro". A sostenerlo è la "Sueddeutsche Zeitung", rivelando una strategia dei governi che lavorerebbero per evitare la fine della moneta unica. Secondo il quotidiano starebbero lavorando a una strategia per evitare il crollo della valuta comune se la situazione in Grecia peggiorasse al punto da dover reintrodurre la dracma. Secondo il giornale bavarese, il piano dovrebbe essere pronto nelle prossime settimane.