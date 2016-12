foto Reuters

- Attimi di panico a New York, quando nei pressi di Central Park un cavallo imbizzarrito ha rovesciato la carrozzella a cui era legato, utilizzata per portare i turisti in giro per la città, ha ferito tre persone ed è scappato in mezzo a Columbus Circle. Dopo un inseguimento durato alcuni isolati, la polizia è riuscita a catturare l'animale all'altezza della Nona Avenue.