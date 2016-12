foto Ap/Lapresse

23:02

- Parte con scarsissima fiducia nelle sue possibilità la missione del nuovo inviato di Onu e Lega Araba per la crisi siriana, l'algerino Lakhdar Brahimi. Rispondendo alle domande della rete all news francese France 24, Brahimi ha spiegato di "non essere sicuro" di riuscire a porre fine alla guerra civile, dicendosi solo "certo" del fatto che cercherà "di fare tutto il possibile".