Gb, William in elicottero salva due ragazze

foto Ap/Lapresse 21:24 - Nuova operazione di salvataggio del principe William quale pilota di elicottero della Raf. Il duca di Cambridge ha tratto in salvo con il suo Sea King due sorelle di 13 e 16 anni in difficoltà al largo delle coste dell'isola di Anglesey, in Galles. William era già atterrato alla base al termine di un giro di pattuglia quando è giunta la richiesta di intervento. In appena 38 secondi l'elicottero era sul posto, dove ha tratto in salvo le ragazze. - Nuova operazione di salvataggio del principe William quale pilota di elicottero della Raf. Il duca di Cambridge ha tratto in salvo con il suo Sea King due sorelle di 13 e 16 anni in difficoltà al largo delle coste dell'isola di Anglesey, in Galles. William era già atterrato alla base al termine di un giro di pattuglia quando è giunta la richiesta di intervento. In appena 38 secondi l'elicottero era sul posto, dove ha tratto in salvo le ragazze.

Già il 27 novembre William, capitano della Raf, aveva tratto in salvo due marinai di una nave che si era capovolta nel mare d'Irlanda. Terzo in linea di successione al trono, il duca di Cambridge ha scelto come carriera militare quella di pilota di elicotteri da ricerca e soccorso, mentre il fratello Harry è pilota di elicotteri d'attacco Apache.