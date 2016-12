foto Ap/Lapresse Correlati Continua la folle moda del "balconing" 12:07 - Un giovane di 20 anni, austriaco, è morto dopo essere precipitato dal balcone della stanza d'albergo, al quinto piano, a Palma di Maiorca. Secondo la polizia, non si tratterebbe di un incidente bensì delle conseguenze del "balconing", l'incosciente sfida fra giovanissimi a saltare da una terrazza all'altra di un albergo o nella piscina sottostante. Sempre a Maiorca, è stato ricoverato un altro giovanissimo "caduto" dal terzo piano. - Un giovane di 20 anni, austriaco, è morto dopo essere precipitato dal balcone della stanza d'albergo, al quinto piano, a Palma di Maiorca. Secondo la polizia, non si tratterebbe di un incidente bensì delle conseguenze del "balconing", l'incosciente sfida fra giovanissimi a saltare da una terrazza all'altra di un albergo o nella piscina sottostante. Sempre a Maiorca, è stato ricoverato un altro giovanissimo "caduto" dal terzo piano.

Secondo gli inquirenti, il giovane austriaco si sarebbe gettato dal balcone della sua stanza al quinto piano dell'hotel "Obelisco" cercando di tuffarsi in piscina. Stessa dinamica per il ventenne che avrebbe sfidato gli amici tentando di buttarsi intorno alla mezzanotte di ieri dal terzo piano del residence "Sotavento Club Apartaments", nella zona costiera di Magalluf.



Inutile l'inasprimento delle multe

Il "balconing" continua a essere praticato, in particolare in Spagna, nonostante la lunga lista di vittime e l'inasprimento delle multe deciso dall'amministrazione locale. A fine giugno, un ragazzo tedesco di 19 anni è morto dopo aver essersi lanciato dal settimo piano dell'hotel dov'era alloggiato, a Lloret de Mar.