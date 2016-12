foto Ap/Lapresse

06:00

- Jang Song-thaek, vice presidente della Commissione nazionale di Difesa della Corea del Nord e zio del giovane leader Kim Jong-un, è stato ricevuto a Pechino dal presidente Hu Jintao. Jang è impegnato in una visita presso il potente alleato allo scopo di rivitalizzare la cooperazione bilaterale e, come precisato nei giorni scorsi dall'agenzia ufficiale Kcna, per accelerare lo sviluppo congiunto di due aree economiche speciali.