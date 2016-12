foto Ap/Lapresse

02:00

- Nel luogo in cui il presidente americano, Barack Obama, baciò la moglie Michelle per la prima volta - davanti a una gelateria di Chicago - è stata posta una targa commemorativa dell'"evento". A commissionarla sono stati proprietari di un centro commerciale nel quartiere di Hyde Park. L'appuntamento in questione ebbe luogo nel 1989; Obama invitò Michelle nella gelateria Baskin-Robbins, che ora non esiste più ed è stata sostituita da un ristorante.