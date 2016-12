foto Facebook

- Da ex capo della diplomazia più forte del mondo, quella americana, a modella per la National Football League: Condoleezza Rice, segretario di Stato dell'amministrazione Bush, ha prestato il suo volto alla campagna "It's My Team" (E' la mia squadra), una linea di abbigliamento per donne che la Nfl lancerà a settembre e che sfrutta l'immagine di donne americane di spicco.